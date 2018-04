Javier Tello: Trump, frustrado por no tener dinero para el muro

El analista Javier Tello dijo en la mesa de Despierta con Loret que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está frustrado por no tener dinero para construir el muro y por eso decidió enviar a la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México.

“Donald Trump no logra conseguir el dinero, no logra conseguir ni el apoyo de su propio partido para este proyecto. Además, ha estado presionado por su base dura, porque esta base siente que no está haciendo los suficiente en el tema migratorio”, explicó Tello.

Indicó que la respuesta de Trump es “algo visceral (…) claramente no se sentó a planearlo y a pensarlo bien”. Tello señaló que se sabía que Trump tenía esta idea y la anunció de una manera repentina, que busca “convertir tuits en política pública”.

Señaló que anteriores mandatarios también enviaron a la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México, sin embargo lo hicieron con un “tono distinto”.

Explicó que la idea en el discurso de Trump sobre que “un país sin fronteras no es un país”, es muy potente. Y la manera de tener fronteras, en la cabeza de muchos americanos, según Tello, es un muro y tropas.

Javier Tello afirmó que parte de la respuesta de Enrique Peña Nieto está dirigida, más que a Trump, a todos los mexicanos, quienes sentirán que ya hubo una respuesta del Gobierno, “a unos gustará más y a otros menos”.

Agregó que es un mensaje razonable y que todos los candidatos a la Presidencia de México adoptarán la misma postura frente a Donald Trump.

Con información de Despierta

BLR

Te puede interesar: Militarización fronteriza dañaría la relación de México y Estados Unidos