Javier Tello: Cartas de Trump y AMLO, intercambios de mensajes políticos

El internacionalista Javier Tello dijo en Despierta con Loret que las cartas que se enviaron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son intercambios de mensajes políticos.

El analista comentó que en el intercambio epistolar entre los dos políticos trata temas sustantivos. Indicó que en la carta que envió Andrés Manuel López Obrador se centra en señalar que el problema para resolver los asuntos de México y Estados Unidos es Donald Trump.

Tello explicó que en el caso del comercio, la propuesta de López Obrador es resolver lo más pronto posible la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), porque la parálisis provoca incertidumbre que detiene la inversión en México. Acotó que esa incertidumbre a Trump le gusta y le conviene.

Le gusta porque no tiene que tomar una postura sobre el tema” con alguno de los bandos y le conviene económicamente porque esa incertidumbre puede en algún momento provocar que la inversión decida quedarse en Estados Unidos.

Detalló que en el caso de los migrantes, la propuesta de AMLO es el desarrollo de México para detener la migración, y en el caso de los indocumentados centroamericanos es una especie de ‘Plan Puebla Panamá Plus’ que se aplicaría desde el Canal de Panamá hasta el río Bravo.

Javier Tello apuntó que el problema con ambas propuestas es que la idea de que Estados Unidos invierta en Honduras para generar empleo en vez de alguna entidad este país carece de sustento, “y en el caso de Trump no creo que vuele”. Agregó que “es una vieja idea que nunca ha tenido eco en Estados Unidos” porque ese país no piensa así, los políticos y el Gobierno de aquel país no creen en esos proyectos.

Calificó de buena idea el proyecto de desarrollar a México para que la gente no emigre por necesidad, sin embargo, apuntó que hay millones de mexicanos que ya se fueron a Estados Unidos. Señaló que “el problema con Donald Trump es que los está persiguiendo, los está arrestando y los está deportando”, por lo cual se necesita una propuesta para detener estos actos.

En el caso de la carta de Donald Trump, menciona el tema del TLCAN, pero sus dichos parecen más una amenaza porque dice que, o se resuelve pronto, o se toma un camino que no le va a convenir a México.

En el caso de migración retoma el discurso de estado de derecho, que en Estados Unidos significa “mano dura” y que se puede apreciar con lo que ocurre ahora con los migrantes.

Con información de Despierta

BLR