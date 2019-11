Javier Sicilia envía carta a Julián LeBarón y cuestiona seguridad en México

Este martes, Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, le escribió una carta a Julián LeBarón, que hizo pública en Facebook.

En la misiva, el activista condenó el ataque a nueve integrantes de la familia LeBarón y cuestionó si no es tiempo de que el pueblo de México vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz.

Julián querido, mi hermano, mi amigo, mi compañero: No se qué decir frente al horror que diez años después del asesinato de tu hermano Benjamín y de tu cuñado Luis Widmar ha caído de nuevo sobre la familia Le Barón. Lo dimensión del crimen –otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país—hace fracasar el lenguaje. Frente a ello no tengo otra palabra que mi abrazo profundo, doloroso”.