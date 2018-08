Javier Duarte tiene los dos pies dentro de la cárcel: Yunes

La Procuraduría General de la Republica presentó formalmente ante un juez la reclasificación de uno de los delitos por los que originalmente acusaba al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Pasó de acusarlo de delincuencia organizada a asociación delictuosa.

Esto podría abrirle la posibilidad de seguir su proceso en libertad porque la asociación delictuosa no es considerada un delito grave.

La razón de la PGR es que dice que no logró reunir pruebas para sostener esa acusación.

El que reaccionó de inmediato fue el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

“Duarte ya se fugó. Es obvio que si fuera puesto en libertad de inmediato se fugaría. Estoy totalmente seguro que la PGR hará uso de las facultades legales que tiene y solicitará al juez que Duarte siga en prisión sobre su proceso, pero si lo liberaran, en el mismo lugar donde está cursando su proceso, en ese mismo lugar tendría que ser entregado a las autoridades veracruzanas”, destacó Miguel Ángel Yunes.

El Ministerio Público presentó ante el juez de Control del Reclusorio Norte la conclusión de su investigación contra Javier Duarte por dos delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa.

En el caso de lavado de dinero, por más de 400 millones de pesos, había sido acusado desde la audiencia inicial en julio del año pasado.

Por su parte la Fiscalía de Veracruz lo acusó y obtuvo órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.

También existe un tercer proceso local, por desaparición forzada, que está por resolverse.

“No puede haber clemencia para quien no tuvo piedad con el pueblo de Veracruz. Él y su banda fueron despiadados. No hay manera que sean perdonados. No hay ningún elemento, para tranquilidad del pueblo de Veracruz, que permita afirmar que Duarte tenga un pie fuera de la cárcel, tiene los dos dentro de la cárcel y así debe permanecer durante muchos años”, apuntó Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz.

La próxima audiencia del exgobernador podría ser en menos de un mes. Ahí la PGR tendrá que presentar todas las pruebas que tiene en su contra.

Con información de Jesús Bahena.

LLH