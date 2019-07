Osorio Chong desmiente a Javier Duarte sobre presunta entrega

Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los senadores del PRI, desmintió este martes haber llegado a un acuerdo con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte para que éste se entregara a las autoridades, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Osorio Chong desmintió las afirmaciones de Duarte, luego de que se diera a conocer un video, grabado en abril de 2017, en Guatemala, en el que el exgobernador aseguraba que había pactado su entrega a cambio de que se dejara en paz a su familia.

El extitular de Gobernación explicó este martes que existía una pugna muy fuerte entre el entonces gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y Javier Duarte.

Osorio Chong aseguró que su relación con Yunes era bastante mala y que incluso éste quería forzar la salida de Javier Duarte, pero que él le advirtió que no podía cometer un acto al margen de la ley.

Osorio Chong subrayó que ante la pugna entre Yunes y Duarte, él, como secretario de Gobernación, debía cuidar la estabilidad política de Veracruz.

Admitió que le dijo a Javier Duarte que si realmente estaba libre de todas las acusaciones de corrupción en su contra las enfrentara y permitiera que Veracruz caminara bien, pues la situación política del estado era muy mala.

Según Osorio Chong, Javier Duarte aceptó su propuesta y le pidió “hacerlo de la manera correcta” y dejar clara su posición.

Sobre las afirmaciones de Duarte, acerca de que llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República para entregarse y se dejara en paz a su familia, Osorio Chong aseguró que no tuvo ningún contacto con absolutamente nadie, ni con Javier Duarte, ni con sus abogados, ni con su familia.

No lo volví a ver, no hice ningún acuerdo”, reiteró.

Aseguró que el entonces presidente Peña Nieto le exigió localizar a Javier Duarte, pero que no hizo ningún acuerdo con éste.

No hice ningún acuerdo, yo no lo hice, yo no tengo nada que ver, lo niego categóricamente, no es conmigo y por supuesto que lo dejo bien claro, porque no acepto este señalamiento”, acotó Osorio Chong.