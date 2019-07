Juez frena sentencia y decomiso de bienes de Javier Duarte

Un juez federal ordenó suspender la ejecución de la sentencia de nueve años impuesta a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, informó Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor.

Te recomendamos: Video de Duarte no afecta proceso legal que se le sigue en Veracruz: Jorge Winckler

El abogado de la defensa de Duarte de Ochoa informó que la sentencia por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero queda suspendida mientras se analiza si las pruebas en las que se sustentó fueron legales.

Explicó que esa suspensión no implica que el político veracruzano será liberado, pues sólo es para que no se ejecute el decomiso de cuentas bancarias y de las más de 41 propiedades que presuntamente adquirió el exmandatario estatal.

Esta suspensión no incide en el tema de su libertad, todavía no hay una resolución. El acto reclamado es el acuerdo por el cual no se tuvo por interpuesta la apelación contra la resolución del abreviado. Todos los inmuebles que fueron materia de decomiso no se pueden ejecutar, hasta en tanto cause estado esta sentencia y no ha causado estado, y se suspende para que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, explicó.