Javier Corral nos ha ofendido por tema de agua, no hay buena relación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que este fin de semana visitará Ciudad Juárez para inaugurar unas obras del gobierno federal, sin embargo, no habrá una reunión con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debido al actual conflicto del agua.

El mandatario mexicano comentó que no quiere verse envuelto en esta disputa, pero enviará un mensaje para reafirmar su compromiso con el pueblo de Chihuahua.

“Como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos y partidos, no decidieron apoyar para cumplir el convenio de agua que se tiene con Estados Unidos, no quiero verme envuelto en esta disputa”, resaltó.

López Obrador confirmó que la relación con el gobernador Javier Corral no es buena porque faltó a su compromiso de cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 y pone en riesgo la buena relación que México tiene con el gobierno de EEUU por intereses partidistas.

“No es buena la relación entonces no tiene, ahora, caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido, y lo que consideró más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de EU y no queremos represalias por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista, porque vienen elecciones en Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera, para sacar raja política”, expresó el mandatario.

“Entonces no tiene caso tener este encuentro”, sentenció AMLO.