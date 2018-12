Janine Otálora: Cada poder de la Unión debe cumplir su función de contrapeso

Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), analizó en la mesa de Estrictamente Personal el equilibrio de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo y habló sobre leyes y fallos electorales.

La magistrada dijo que siempre hay gran tensión por parte del juez, antes de resolver casos, porque pueden tener impacto social y político, porque el tribunal resuelve un conflicto entre políticos en disputa por el poder político.

En las elecciones siempre habrá primer lugar y segundo lugar, se dividirá la sociedad, ya sea nacional o local, en dos, y habrá que darle la razón solamente a la mitad. Y sabemos que la parte que no se lleva la razón siempre va a quedar insatisfecha con lo que ha sucedido”.

La magistrada presidenta del TEPJF consideró que se ha vivido ese panorama en múltiples sentencias en los últimos dos años. Mencionó el caso del fideicomiso de Morena para ayudar a los damnificados de los sismos y la elección en Puebla.

Janine Otálora, al recordar su trabajo en la Asamblea Nacional de Francia, dijo que hay similitudes, como la expresión de desacuerdo ante la sentencias de los jueces, aunque en territorio francés los debates son más cortos.

Pero sí hay esa tendencia siempre a cuestionar este poder y sus decisiones”.

Sobre la tendencia a modificar la ley cada vez que el poder político la considera un obstáculo, Janine Otálora señaló que la ley debe ser un cauce que guíe a la sociedad. Afirmó que, en el caso de México, cada vez que hay una elección se tiene que reescribir la ley electoral “y llegamos a veces a algunos modelos que no tienen ningún sentido”.

Puso como ejemplo el modelo de comunicación política, aquella prohibición para que se adquirieran directamente los tiempos en radio y televisión, “que llegamos a unas campañas que son a base de puro spot, que ya no le dicen nada a la ciudadanía”.

Consideró que se modifica la ley con base en los resultados de las elecciones y no para lograr el modelo electoral que necesita el país. Argumentó que, si bien la ley debe ajustarse a la evolución social y política, no puede modificarse constantemente para adaptarse a una situación particular “porque deja de ser el modelo a seguir o lo que le da forma a la vida social”.

Otálora Malassis expresó que, ante la perspectiva de una reforma electoral, los poderes Legislativo y Judicial deben trabajar de la mano, destacó que los jueces operan e interpretan las leyes y nunca se les asocia con un modelo de consulta sobre cómo mejorar las leyes.

Argumentó que el Poder Legislativo no se debe alinear al Poder Eejcutivo, debe conservar su propia iniciativa y cada Poder debe asumir su propia función de contrapeso.

Con información de Estrictamente Personal

MLV