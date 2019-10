Jane Fonda, detenida por segunda vez durante protesta contra crisis climática

La actriz estadounidense Jane Fonda volvió a ser detenida este viernes en las escalinatas del Capitolio, en Washington, mientras participaba en una protesta contra la crisis climática, después de haber sido arrestada en las mismas circunstancias la semana pasada.

El grupo Fire Drill Fridays (simulacro de incendio de los viernes), creado por la propia Fonda y que organizó la protesta, informó en su cuenta de Twitter de su detención y publicó una fotografía en la que se ve a la actriz, de 81 años, esposada y escoltada por agentes de la policía del Capitolio.

HAPPENING NOW: @Janefonda is walking to the US Capitol to demand a #greeennewdeal pic.twitter.com/LIA9jrm0fp

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) October 18, 2019