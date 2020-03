Jalisco suspende clases y eventos masivos por coronavirus

Jalisco toma acciones contundentes, suspende clases, aplaza eventos masivos por coronavirus y pone filtros en sus aeropuertos, en el caso de los planteles universitarios, se habilitarán clases virtuales a partir del 17 de marzo de 2020, por el coronavirus

Mientras el Gobierno Federal continúa sin una estrategia clara y sin llevar a cabo acciones contundentes para enfrentar la alerta del coronavirus, el Gobierno de Jalisco suspendió clases, eventos masivos y reforzó los filtros sanitarios en los aeropuertos como medida preventiva por la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, el Gobierno de Jalisco anunció que se pospuso el concierto de Ricky Martin, además el Preolímpico de Futbol, el encuentro Talent Land 2020 y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como medida de prevención por el Covid-19.

“Estamos tomando medidas preventivas para evitar lo que ha pasado en otros lugares del mundo, es un asunto complejo, pero es mejor prevenir”, argumentó en conferencia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Adelantó que las medidas se contemplan hasta el periodo vacacional de Semana Santa.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara para inspeccionar las medidas preventivas contra coronavirus.

La autoridad estatal anunció también, que a partir del martes 17 de marzo, la Universidad de Guadalajara y universidades privadas iniciarán clases virtuales, mientras otros planteles suspenderán clases presenciales a partir del lunes 23.

Está previsto que una delegación del Gobierno de Jalisco acudirá con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para establecer la postura en cuando a educación básica, sin dejar de reforzar la higiene y solicitar a los padres de familia que ante cualquier síntoma evitar la asistencia de los menores al plantel.

Alfaro explicó que “en Jalisco la salud de los jaliscienses está por encima de cualquier otra agenda y no podemos ser omisos en las decisiones que pueden permitirnos evitar que este asunto crezca. Yo no comparto el tono que ha planteado el Gobierno Federal, somos también muy claros y lo reitero y lo digo de manera pública, el que la gente no tiene por qué tener miedo”.

“No estamos haciendo anuncios para generar zozobra, al contrario, lo que queremos es que los jaliscienses sepan que el Gobierno está pendiente y que vamos a tomar las medidas necesarias para prevenir y que necesitamos de la cooperación de todos”, añadió el gobernador.

Las autoridades de Jalisco llamaron a tener a la mano el número telefónico 33 38 23 32 20, que es una línea exclusiva que opera las 24 horas del día, para reportar posibles casos de coronavirus, mecanismo que tendrá a disposición doctores que acudan a los domicilios.

También, pidieron a la población no hacer compras de pánico de productos como desinfectantes en aerosol, pues está demostrado que las primeras acciones contundentes para prevenir posibles casos de coronavirus es el lavado correcto de manos y desinfectar superficies con agua y cloro.