Jalisco: Realizarán análisis a 24 mil niños por contaminación del Río Santiago, ‘infierno ambiental’ de México

En Jalisco, a raíz del recorrido de supervisión que encabezó el gobernador Enrique Alfaro por los alrededores del Río Santiago, conocido como uno de los “infiernos ambientales” del país, se informó que se realizarán estudios de laboratorio a 24 mil niños de los municipios ribereños.

Te puede interesar: Río Atoyac, infierno ambiental que mata a habitantes de Tlaxcala y Puebla

Pero falta que se ocupen de quienes, siendo niños, hace diez años dieron positivo a pruebas de contaminación, y no solo no se hizo nada por ellos, sino que se ocultó esa información.

Hoy varios de ellos ya han visto afectada su salud de manera grave.

En el recorrido por municipios, el gobernador de Jalisco y autoridades estatales presentaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a organizaciones de la sociedad civil los avances para sanear el Río Santiago.

“Lo que pudimos conocer es una serie de trabajos que no responden efectivamente a una solicitud de atención extraordinaria en materia de salud”, dijo Graciela González, de la organización Un Salto de Vida.

El secretario de Salud de Jalisco anunció que este año se realizarán nuevos análisis médicos a 24 mil niños que viven en la ribera del Río Santiago.

Pero no se está considerando buscar a los niños que fueron muestreados hace 10 años, muchos de los cuales ya presentan alteraciones en su salud.

“De ellos no teníamos específicamente ir a buscarlos. El tema con la universidad es ir a monitorear los niños que hay en la ribera. El tema seria retomar y ver exactamente quiénes son porque el estudio no describe nominalmente quienes son esos niños, el estudio no dice nombres y apellidos según tenemos entendido”, comentó Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco.

Sin embargo, basta con solicitar esos datos como hizo En Punto. A muchos de los niños muestreados en 2010 les entregaron los resultados. Como a Concepción Castillo, madre y tía de tres de esos niños. Ellos resultaron con metales pesados en sangre y orina.

Concepción conserva los resultados de esos análisis. En ellos están los nombres de los niños, su edad y procedencia.

“Está el río como a unos 100 metros, la basurera como a unos 300 metros. Ya es un olor a huevo podrido, incluso adentro de las casas, cierra uno y se queda el olor adentro penetrado y a veces está uno dormido y no puede ni respirar”, comentó Concepción Castillo, habitante de El Salto, Jalisco.

“Nosotros solicitamos desde 2009 los estudios de morbilidad que permitieran tener precisiones, certeza sobre estos daños porque, desde luego, esto implica una reparación integral del daño. Van tres gobiernos estatales involucrados en este problema y no se ha logrado resolver de fondo”, apuntó Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Este viernes, autoridades ambientales de Jalisco se reunirán con el secretario de Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel Toledo.

“En concreto pedirle el convenio de atribuciones para entrar a inspeccionar y mientras eso ocurre que entren a hacer las inspecciones de manera urgente”, comentó Patricia Martínez, de Gestión de Territorio en Jalisco.

“No se demerita la tarea, pero no es el tema, el tema es agua industrial y el tema son sus gobernados enfermos y muertos”, apuntó Graciela González, de la organización Un Salto de Vida.

Con información de Raymundo Pérez Arellano.

LLH