Jalisco inicia vacunación contra COVID-19 de adultos mayores

Sin contratiempos inició el sábado 20 de marzo en Guadalajara, Jalisco, la jornada de vacunación para adultos mayores contra la COVID-19 en las nueve sedes que se instalaron en la ciudad.

Previo al arranque de la jornada, la explanada del Instituto Cultural Cabañas y la Plaza Tapatía se convirtieron en un campamento, donde cientos de personas pasaron la noche para no perder su lugar y alcanzar la primera dosis.

María Guadalupe, adulto mayor, comentó: “Sí estamos en una pijamada, nosotros llegamos a las 10:00 de la mañana y nos tocó la ficha 651 y 652”.

Poco después de las 8:00 de la mañana, la señora Hermenegilda González Chávez, de 80 años de edad, fue la primera en recibir la vacuna. Ella sobrevivió al virus, pero uno de sus hermanos falleció.

De forma simultánea inició la vacunación en otras sedes como en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea y el Drive Thru Tapatío, en el que ya se encontraban cientos de vehículos formados.

María Socorro Espinosa acudió a vacunarse desde la mañana como a las 5:00 de la mañana.

De acuerdo con las autoridades sanitarias para esta primera jornada se tiene contemplada la aplicación de 19 mil vacunas.

Este sábado también se realizó la jornada de vacunación en otros municipios como en Ciudad Guzmán, donde se aplicaron las dosis a todos los adultos mayores sin importar municipio, demarcación o si la localidad es cercana o lejana a Ciudad Guzmán.

Los módulos de vacunación fueron instalados en el Centro Universitario del Sur y la secundaria Benito Juárez.

Lourdes Mosqueda, habitante de Zapopan, comentó: “Pero vivimos en Zapopan y nos dicen que nos esperemos y honestamente yo ya me quiero vacunar, todos nosotros”.

Rita Aguayo, habitante del municipio de Amacueca, comentó: “Hice fila un rato no mucho, llevamos 15 minutos y ya de ahí me pasaron, me dijeron que si me la podían poner”.

Simón Hernández, habitante del municipio de Venustiano Carranza, dijo: “Ahorita ya me registraron, ya voy a pasar por la vacuna”.