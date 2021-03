Jalisco inicia operativo vacacional de Semana Santa

Llegó el período vacacional y aunque el llamado es a quedarse en casa, autoridades de Jalisco inician operativo vacacional de Semana Santa. La novedad este año es la vigilancia aérea.

“Vamos a estar haciendo recorridos en la ambulancia aérea del gobierno del estado del SAMU en la zona de la costa, en la zona de Mazamitla, Tapalpa algunos pueblos mágicos como supervisión y en apoyo a los vacacionistas”, dijo Yannnik Nordín, del consejo estatal de prevención de accidentes.

Las recomendaciones antes de salir a carretera, verificar el estado mecánico de su vehículo, checar niveles de llantas, líquido de frenos y verificar que funcionen todas las luces… llevar caja de herramientas, llanta de refacción y un botiquín.

#AlMomento Nos encontramos en @TelevisaGDL hablando sobre recomendaciones y medidas preventivas para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.#OrgullososDeServir pic.twitter.com/ZegktTFOsV — Protección Civil JAL (@PCJalisco) March 27, 2021

En albercas, lagos o playa, si no sabe nadar usar el equipo de protección adecuado, no descuidar a los niños y no abusar de las bebidas embriagantes antes del chapuzón.

Si se va a quedar en casa debe tomar estas medidas

Si se va a quedar en casa, también hay que proteger a los más pequeños, principalmente en estas fechas que ante la escasez de agua, se almacena en diversos recipientes.

“Si nos vamos a quedar en casa hablamos de condiciones y aspectos en donde tengo la tina, la cubeta, el aljibe, la pileta de agua primeramente si tengo menores de edad obviamente que estos recipientes cualquiera de estos que sea debe estar debidamente tapado”, explicó Osvaldo Zavala, director de operaciones Protección Civil de Jalisco.

Para unas vacaciones seguras, se llama a evitar aglomeraciones y a seguir con las medidas de higiene, sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y cubrebocas.

Con información de Alejandra Parra

HVI