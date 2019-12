Bolsonaro informa que no tiene cáncer de piel tras resultados de biopsia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comunicó este sábado que no tiene cáncer de piel tras conocer los resultados de la biopsia de unas verrugas sospechosas que se le retiraron en la cara y la oreja.

Se hizo una biopsia y no dio nada. Si fuera una cáncer, ¿cuál es el problema? Lo diría. Si hay que cortar la oreja, que me la quiten. No estoy preocupado con eso”, dijo el mandatario en un encuentro con periodistas en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.