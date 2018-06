Jaime Rodríguez pide a la PGR investigar a Ricardo Anaya

Jaime Rodríguez Calderón pidió a la PGR que investigue a Ricardo Anaya ante las acusaciones de presunto lavado de dinero.

Criticó a su contrincante por culpar a los demás y esconder la verdad.

Él no puede criticar a alguien, tiene que demostrar que no es cierto porque es muy fácil culpar. Ahora sí el INE va a tener otro aquí en investigar no solamente al Bronco, el INE debe investigar, la PGR debe investigar y él debe ser sometido a la investigación como estoy siendo sometido yo a la investigación, no nos debe preocupar eso cuando uno es inocente, uno tiene que demostrar que es inocente”, dijo.