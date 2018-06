Jaime Rodríguez pide a ciudadanos que ‘se abronquen’

Montado sobre su caballo “Tornado”, este domingo, Jaime Rodríguez Calderón realizó una cabalgata por las calles de Monte Morelos, Nuevo León.

Acompañado por alrededor de 500 jinetes, y como uno de sus últimos actos de campaña, el aspirante a la Presidencia saludó a la gente. Les pidió que votarán por él.

Después, en una comida con habitantes de la región, pidió que “se abronquen”.

Cualquiera que sea el resultado, Nuevo León va a estar muy fuerte. Imagínate si soy presidente, cómo le iría a Nuevo León, cómo le iría a zona citrícola. Porque esta zona también está muy olvidada. Esta zona a mí me ha visto crecer, me conocen, puedo hacer mucho por esta zona, entonces que voten por mí, ¿no? Que no se apepejen, que no se apepejen, que mejor se abronquen”, dijo.

El candidato independiente aseguró que los resultados de la elección el próximo 1 de julio rebasarán las expectativas en el número de votos que se tienen considerados para él.

Hay mucha gente que había pensado votar por Andrés Manuel y hoy va a votar por mí, eso lo estoy sintiendo en la red. No sé si me alcance, pero finalmente estamos haciendo el intento y eso es lo que a mí me da mucha satisfacción, porque la red está reventada por mí. Creo que voy a rebasar todas las expectativas que se tenían, las mías mismas en ese sentido y creo que el resultado va a ser una sorpresa inclusive para mí, porque no esperaba yo este cierre tan fuerte, después del tercer debate me ha ido de una manera extraordinaria, mucho mejor con las nuevas generaciones y muchos del PRI decepcionado de su candidato también van a votar por mí”, afirmó