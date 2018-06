Jaime Rodríguez pagará multa del INE, aunque ‘es injusta’

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, dijo que la multa del Instituto Nacional Electoral (INE) por 739 mil pesos es injusta; sin embargo, la aceptará porque no tiene alternativa, aunque, advierte, acudirá a otras instancias. La multa se relaciona con un financiamiento irregular durante la etapa de recolección de firmas.

–Aceptamos la multa porque no tengo otra alternativa, la cual es injusta y yo no estoy de acuerdo, vamos a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que nosotros tenemos la razón […] No me está diciendo que cometí un delito yo, me está sancionando con una multa y voy a pagar la multa.

–¿No se va a cortar la mano?

–No mira, aquí están a toda madre, limpiecitas”, señaló.