Jaime Rodríguez llama a perseguir y denunciar a los mapaches

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, dijo que hay que perseguir a los que están comprando voluntades con el dinero público. Durante un mitin en su último día de campaña en Galeana, Nuevo León, exhortó a sus paisanos a denunciar y correr a quienes llamó mapaches.

El gobernador de Nuevo León con licencia dijo que dejó sus funciones durante seis meses para trabajar por México y generar un cambio que otros no se atreven a promover.

Yo gasto más, mucho más, en un esfuerzo recorriendo este país para generar en los mexicanos la posibilidad de que despierten y terminen con ese cáncer que tienen del costumbrismo y el de pedir a cada candidato cuando llega. Lo que necesitamos es generar oportunidades de trabajo. Por eso yo decidí dejar por seis meses el gobierno de Nuevo León; algunos me lo criticaron. Para esos que me criticaron, les quiero decir entonces, por qué cabrones ellos no se decidieron, entonces por qué carajos ellos no salen a luchar por Nuevo León, es muy fácil, es muy fácil denostar”.