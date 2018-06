Jaime Rodríguez hace campaña a caballo en Querétaro

Jaime Rodríguez Calderón hizo campaña electoral montado en su caballo “Tornado” por las calles de El Pueblito, en Querétaro, acompañado por cerca de 300 jinetes.

Saludó a la gente que salió de sus casas para conocerlo.

A distancia, desde la puerta de catedral de El Pueblito el padre le dio la bendición.

Hoy lo que escuché decir a toda la gente que saludé, que están conmigo yo no conocía este Pueblito, nunca había venido a él y hoy estoy aquí veo como la gente de manera natural está sumándose al tema de querer un país mejor. Para nosotros es importante porque se ha dado una simpatía, quizás para mí inesperada porque finalmente de aquí es el otro candidato a la presidencia de la República, Anaya veo que no le tienen aprecio no sé porque razón, pero no les pregunté a la gente, pero dijeron: preferimos que gane usted y no Anaya y eso me llamó la atención y lo mismo he escuchado de los Cabalgantes también no les gustan los encorbatados a la gente de Querétaro“, dijo.