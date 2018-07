Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ reconoce derrota en elección presidencial

El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez “El Bronco”, reconoció este domingo por la noche que la tendencia de voto no lo favorecía.

En conferencia de prensa el candidato independiente reconoció la derrota y felicitó a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” por su virtual victoria.

Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes. #ProhibidoRendirse

— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 2 de julio de 2018