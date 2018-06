Jaime Rodríguez Calderón: no tengo rencor al INE

Jaime Rodríguez Calderón dijo que no le tiene rencor al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ustedes saben que el INE me quitó tiempo de campaña y que el INE nos dejó con una dificultad enorme y todavía me sigue acusando de muchas cosas, pero nosotros no le tenemos rencor. No le tenemos rencor, pero sí me gustaría pasando la elección, voy a invitar a los consejeros del INE a que recorremos el país juntos y ellos verifiquen si nosotros hicimos mal o bien las cosas, porque en la oficina a veces toman decisiones que a veces no son las adecuadas, porque se dejan llevar por las denuncias de los ardidos por las denuncias de aquellos que no quieren que el Bronco sea presidente, pero no importa nosotros tenemos que ganar”, aseguró Rodríguez Calderón.

Durante un acto de campaña en García, Nuevo León, donde el candidato independiente fue presidente municipal, pidió a la gente ser ejemplo.

“García tiene que ser un ejemplo en la elección el próximo 1 de julio. García tiene que salir a votar y votar por los candidatos independientes, pero yo necesito que el Bronco le den un trato especial, al Bronco le ayuden”, dijo Rodríguez Calderón.

Mencionó que ya tienen casi 100 mil voluntarios que van a trabajar el próximo 1 de julio en todo el país y grabar con sus teléfonos cualquier acción irregular y subirla a las redes sociales.

Jaime Rodríguez Calderón también felicitó a la selección mexicana de futbol por su triunfo y destacó que volvió a atinarle al marcador 2 a 1 como lo predijo hace 3 días.

Con información de Adriana Valasis

