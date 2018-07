Jaime Rodríguez Calderón regresa a NL; espera trato cordial con AMLO

Este lunes, poco después de las 8 de la mañana, Jaime Rodríguez Calderón entregó en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León, uno oficio para reincorporarse a sus funciones como gobernador del estado.

Ahorita me voy a reunir con Manuel González, para que me ponga al tanto de los avances, he estado estos 6 meses dedicando a la campaña, hoy retomo las cosas y vamos a trabajar”, indicó Jaime Rodríguez Calderón.