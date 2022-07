Jaime Bonilla se presenta en la Permanente del Senado, pese a sentencia del TEPJF

El senador de Morena, Jaime Bonilla, se presentó en la sesión de la Comisión Permanente.

Esto a pesar de la sentencia de la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le prohíbe continuar en el escaño legislativo, porque siendo senador optó por el cargo de gobernador de Baja California, que ejerció de noviembre de 2019 a diciembre de 2021.

El legislador morenista cayó en declaraciones contradictorias.

En el Pleno, declaró que si era pertinente participaría en el debate de la sesión y afirmó que “no es honorable devengar un salario si no estás trabajando”.

Pero luego, al salir del Pleno, se fue a la oficina que siempre ha tenido en el Senado y negó cobrar su dieta.

Pero también negó haber estado en el Pleno.

¿Por qué su presencia?. “Aquí tengo mis cosas”. ¿Vino al Pleno, lo vimos en el Pleno?. “No, no vine al Pleno”. Ahí estaba, le muestro el video, es usted ¿no?. “No, pasé a saludar ahí nada más, pero a la hora de la votación no estaba ahí”. ¿No vino a votar?. “No, claro que no”. ¿Tampoco pasó lista?. “Ahí está, usted sabe perfectamente”. No, le pregunto. ¿No pasó lista?. “Claro que no”. Decía usted que está devengando un salario y que tiene que venir. “No, yo no estoy devengando ningún”. ¿No?. “No”, respondió el senador Jaime Bonilla.

Minutos antes en el Pleno, había dicho:

“Yo soy senador, mientras que el Senado me lo permita. El Senado me ratificó a mi como senador”. ¿Va a participar hoy en la permanente?. “Voy a ver”. Ya participé temprano en la previa, ya se delinearon algunos temas y si es pertinente, lo hago. ¿La Mesa Directiva le permitió venir? Porque además participo en la plenaria, ¿no?. “Ah, eso sí porque eran temas de Baja California”. ¿Cuál es su condición, senador?. “Condición física muy buena”, ¿Y la jurídica? “Yo creo que muy bien”, señaló Jaime Bonilla, senador de Morena.

El senador Bonilla apretó el paso para salir del elevador y abordar su camioneta, pero antes se comprometió a acatar la decisión final del TEPJF.

En entrevista posterior, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, explicó que no ha llamado al suplente del senador Bonilla porque está en espera de la sentencia final del Tribunal Electoral.

“Él no sigue cobrando, no está ya, no le están pagando hasta donde yo tengo conocimiento, yo le dije y le pedí que no se presentara al Pleno ni a la sesión de Pleno, porque está sub júdice”, dijo Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República.

En el piso 4 de la sede legislativa, el senador Bonilla continúa con su oficina abierta y a su nombre.

Con información de Claudia Flores.

LLH