No existe convocatoria para gubernatura de 2 años en Baja California, dice Bonilla

Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, dijo este lunes que no se va a quedar con nada que no haya peleado y aclaró que nunca se registró para gobernar por dos años, porque no existe convocatoria de dos años, solo hay convocatoria de 5 años. En entrevista para Despierta, declaró que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral ordenaron una convocatoria por dos años.

Este lunes se dan a conocer los resultados de la consulta organizada el domingo 13 de octubre por Morena, en Baja California; el objetivo de ese ejercicio es ver si se avala la decisión del Congreso local para ampliar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años.

Se instalaron 250 casillas en los 17 distritos de los cinco municipios de Baja California. No se reportaron incidentes, pero sí se reportaron irregularidades, sobre todo gente que votó en la consulta en varias casillas.

Ante los señalamientos de irregularidades, Jaime Bonilla dijo que hay información muy equivocada, porque no se ha realizado el escrutinio de la elección. Consideró que esos reportes son alarmistas y cuestionó de dónde se sacó la información de que hubo gente que votó cinco veces. Señaló que son acusaciones sin base, “nada más por llevar la nota”.

Consideró que se repite tanto esa nota, que la gente cree que es verdad, pero “eso es una falsedad”.

Destacó que “no hubo un solo incidente” durante la realización de la consulta y la información publicada hasta ahora solo refleja encuestas de salida, que hablan de porcentajes.

Sobre la postura del INE, de que esta consulta no es vinculatoria, Jaime Bonilla dijo que es un ejercicio ciudadano y pidió recordar que no fue una encuesta que él propusiera.

La propuso el nuevo Congreso”, dijo, y explicó que la nueva Legislatura no quiso ratificar, como trámite rápido, lo que hizo el anterior Congreso, que era panista, y por eso tomaron en cuenta a los ciudadanos.

Cuestionado sobre si acatará a la autoridad judicial, Jaime Bonilla reiteró que nunca se registró por dos años, “no me voy a quedar con nada que no haya peleado”.

Insistió en que no existe convocatoria para Gubernatura de dos años, la única convocatoria que existe es de 5 años.

Jornada de consulta

El Congreso de Baja California informó que anoche se instaló en Sesión Permanente, la Comisión Especial para la Consulta Ciudadana que preside la diputada Miriam Cano Núñez, para la recepción, cómputo y emisión de resultados de las mesas receptoras instaladas en la entidad. Un notario público dio fe del inicio del conteo.

Cano precisó que fueron 250 mesas de consulta en 17 distritos electorales, las que recibieron la opinión de las y los bajacalifornianos, sobre la mejor opción para el estado, en torno a la duración que habrá de tener el próximo gobierno de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el 1 de noviembre.

Como parte de estos trabajos, se aprobó designar el edificio del Congreso estatal como sede oficial para recibir los resultados de las mesas de votación, además de acordar que abogados del Colegio de abogados Emilio Rabasa, A.C., funjan como garantes del conteo de los resultados.

De acuerdo con una encuesta de salida realizada por Consulta Mitofsky, el 71.1 por ciento de los ciudadanos que participaron en el ejercicio del domingo en Baja California, apoyó que el morenista Jaime Bonilla amplíe su mandato de dos a cinco años.

Entre los aspectos de la jornada, resaltó la falta de tinta indeleble para aplicarse en un pulgar, con la que se diferencia si un ciudadano votó o todavía no. Además, hubo casillas en las que no exigieron la credencial de identificación. Las mesas se vieron con poca participación la mayor parte del día.

La consulta ciudadana se realizó en medio de la polémica y las duras críticas de partidos de oposición, consejeros electorales, así como de representantes patronales y del gobierno federal a la “Ley Bonilla”, la cual permitiría que el próximo gobierno estatal se prolongue hasta el 2024.

Con información de Despierta y Notimex

