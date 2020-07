Jada Pinkett Smith acepta que le fue infiel a Will Smith con August Alsina

Jada Pinkett Smith, quien está casada con Will Smith, reveló que le fue infiel al actor con August Alsina, un amigo de Jaden, su hijo.

Jada confesó lo anterior, en el programa de Facebook ‘Red Table Talk’, donde compartió detalles del momento en que engañó a su pareja.

Pinkett Smith destacó que la infidelidad se produjo cuando su matrimonio con la estrella hollywoodense pasaba por una crisis.

“Yo me metí en un enredo con August”, señaló la también actriz, quien confesó que su infidelidad se produjo hace cinco años.

En aquel entonces August, quien es amigo de Jaden, atravesaba por problemas de salud mental.

“Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August, de hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, continuó.

https://www.facebook.com/redtabletalk/videos/718425758995043