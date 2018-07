Los Jabalíes Salvajes recuerdan a buzo tailandés que murió en el rescate

La historia podría contarse en números, 12 menores de edad, un adulto, 18 días atrapados en una cueva de Tailandia. Hoy todos rescatados, ninguno lesionado.

El equipo de futbol infantil de los Jabalíes Salvajes fue dado de alta del hospital y ofrecieron una conferencia de prensa para platicarle al mundo sobre su rescate exitoso.

“Les quise pedir perdón a mis papás. Sé que mi mamá me va a gritar cuando llegue a la casa”, dijo Pornchai Kamluang, niño rescatado.

Ekarat Wongsukchan, niño rescatado, comentó: También quise pedir perdón porque me equivoqué cuando les dije a qué cueva me metí. Les dije que iba a Tham Khun Nam. No les dije que fui a Tham Luang”.

El 23 de junio pasado, luego de un partido de futbol, los 12 jugadores menores de edad junto con su entrenador se internaron en la cueva Tham Luang, al norte de Tailandia.

Durante su primera conferencia de prensa, el entrenador del equipo explicó que sólo permanecerían en la cueva una hora, pero una intensa lluvia inundó la zona y bloqueó la salida.

Explicó que durante nueve días se mantuvieron hidratados por el agua que goteaba de las rocas, resguardados en una especie de islote donde se turnaban para cavar un hueco en busca de una salida.

El alivio llegó al décimo día cuando dos buzos encontraban al equipo de los Jabalíes Salvajes.

Durante la conferencia, los niños narraron que un día por la noche estaban sentados en una piedra y de pronto escucharon voces. Por lo que el entrenador les dijo que guardaran absoluto silencio y que escucharan con atención.

Sin embargo, tuvieron que pasar otros días más para planear la estrategia de rescate. Un rescate complicado porque en varias partes de la gruta los pequeños tendrían que escalar y bucear para poder salir.

El 8 de julio buzos rescataron a los primeros cuatro niños, dos días después, la misión había concluido de manera positiva. Los 12 menores de edad y su entrenador permanecieron una semana en el hospital para someterse a una completa revisión médica.

Ya dados de alta, los Jabalíes Salvajes recordaron a Saman Kunan, el buzo tailandés que murió mientras participaba en el rescate.

