J.K. Rowling se burla de Trump en Twitter por presumir ser escritor

La autora británica J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, ha publicado varios comentarios en Twitter repletos de carcajadas en respuesta a un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que el mandatario alardeaba de ser escritor.

La autora británica subrayó además un error ortográfico que cometió Trump en el mensaje, que fue borrado de su cuenta oficial y sustituido por una versión corregida horas más tarde.

“Después de haber escrito muchos libros superventas, y enorgulleciéndome de alguna forma de mi habilidad para escribir, debe destacarse que a los Fake News (medios de comunicación de noticias falsas) les gusta escudriñar constantemente mis tuits en busca de errores”, publicó el presidente. “De verdad, Donald Trump es el mejor escritor sobre la Tierra”, ironizó Rowling, que resaltó que alguien “le ha explicado” al presidente cómo se escribe la palabra inglesa “pore” (escudriñar), que el mandatario recogió en la primera versión de su tuit como “pour”.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

someone told him how to spell 'pore'

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Gf2xxKyFlp — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 3, 2018

Al responder a un usuario que le reprochó a Rowling sus críticas al presidente estadounidense, la autora afirmó que nunca apoyaría a un “fanfarrón autoritario que es demasiado tonto como para saber lo tonto que es”.

El mandatario republicano ha publicado diversos libros con su firma, entre ellos “Trump: The Art of the Deal” (1987) y “Trump: How to Get Rich” (2004).

J.K.ROWLING RESPONDE A TRUMP POR POLÉMICA DEL FBI

En mayo de 2017 la escritora británica J.K. Rowling respondió a Donald Trump por el tuit en el que advierte que suspenderá las conferencias de prensa por la polémica que rodea la salida de James Comey del FBI y las versiones contradictorias de la Casa Blanca y el propio presidente.

En Twitter, Trump escribió: “¿Quizá lo mejor sería cancelar todas las futuras conferencias de prensa y distribuir respuestas escritas en beneficio de la rigurosidad?”.

Y es que los portavoces de Trump aseguraron que la salida de James Comey del FBI se desencadenó por las recomendaciones del fiscal general adjunto, Rod Rosenstein.

Pero Trump elevó la confusión al asegurar, en una entrevista con NBC, que habría destituido a Comey de todas formas.

La Casa Blanca insistió en que el despido se debió a unas recomendaciones de Rosenstein en relación a la manera en la que Comey gestionó la investigación sobre el manejo de los correos electrónicos de Hillary Clinton, rival demócrata en las presidenciales de Trump, cuando era secretaria de Estado.

Según funcionarios gubernamentales, Rosenstein amenazó con dimitir después de que la Casa Blanca dijera que él fue quien impulsó el despido de Comey, y pidió a la Casa Blanca que se corrija, mientras que Trump ha rechazado la versión oficial de la mala gestión del caso de Clinton y ha reiterado que la investigación de Rusia, que Comey lideraba, debería dejarse de lado.

El caos se completó con el mensaje oficial de la Casa Blanca de que Comey no contaba con el apoyo de sus subalternos, algo que ha negado el director del FBI en funciones, Andrew McCabe.

En respuesta al tuit de Trump, sobre el caos mediático, J.K. Rowling acudió al universo de la Alicia en el País de las Maravillas, obra escrita por Lewis Carroll.

En su Twitter retomó los mensajes de Donald Trump y añadió un diálogo entre Alicia y el Sombrerero Loco.

‘Yo no pienso’.

‘Entonces no deberías hablar’, dijo el Sombrerero.

`I don’t think–'

`Then you shouldn’t talk,’ said the Hatter. Lewis Carroll

Alice in Wonderland pic.twitter.com/l3kVik6hzz — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 12, 2017

Con información de EFE

