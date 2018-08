Iztapalapa registra mayor número de robos con violencia en 2018: Autoridades

Muy pocos de los asaltos que se registran todos los días en avenidas de la Ciudad de México, son denunciados ante el Ministerio Público.

“Es fundamentalmente en las horas pico donde aprovechan los asentamientos vehiculares, en donde estas personas actúan aprovechándose de que el vehículo está detenido y en un momento aprovechan para poder despojar a la gente de sus pertenencias”, apuntó José Gil García, secretario de Información e Inteligencia Policial.

Datos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México revelan que la mayoría de los asaltantes son jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Viven muy cerca del lugar donde cometen el delito.

“Lo que hemos encontrado es que hacemos una detención, a la semana siguiente lo volvemos a encontrar en la calle, lo volvemos a detener, hemos tenido casos en donde tenemos detenciones de personas que la detenemos un día y al día siguiente ya la volvemos a encontrar robando y tenemos también ejemplos de personas que tienen no una, ni dos, ni tres, hemos llegado a encontrar hasta 12, 14 ingresos o reincidencias”, dijo José Gil García,

Jorge ha sido asaltado en dos ocasiones, en una de ellas le presentó al Ministerio Público fotografías de sus asaltantes, no pasó nada.

“Iba circulando sobre circuito interior, llegando a la altura de Ferrocarril de Hidalgo, en el semáforo me interceptan unos chavitos, me sacan una pistola, me quitan el celular, la cartera, posteriormente al otro día fui a comprar mi equipo de celular, a recuperarlo y yo creo que estuvieron ocupando el equipo porque aparece la foto de los chavitos”, indicó Jorge Torres, un afectado.

De enero a junio de este año, la Procuraduría Capitalina ha iniciado 67 carpetas de investigación por robo de objetos en autos, 16 de ellos cuando van en tránsito. Estas han sido principalmente en las delegaciones Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa.

“El caso de la delegación Iztapalapa que es la delegación que concentra la mayor cantidad de cámaras de toda la Ciudad de México y que no necesariamente ha funcionado de forma efectiva, la delegación Iztapalapa por ejemplo es la delegación que reportó en el segundo trimestre de este año el mayor número de robos con violencia”, señaló Ángel Serrano, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no ser víctima de este delito, las recomendaciones son las siguientes: no mandar mensajes de texto por teléfono celular, conducir con los vidrios arriba, no traer a la vista relojes, joyas ni artículos de valor en el asiento.

Con información de Bogdan Castillo.

LLH