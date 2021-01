Iztapalapa hace frente al COVID-19 recorriendo casa por casa

Autoridades de la alcaldía Iztapalapa -una de las más afectadas por la pandemia- implementaron varias medidas para frenar los contagios de COVID-19.

Patrullas de la entidad realizan perifoneos informando a la población sobre la situación que se vive por el coronavirus, como el que el Valle de México está en semáforo rojo y máxima alerta por el rebrote de COVID-19, que ha causado además un aumento en las hospitalizaciones y fallecimientos por la enfermedad.

Brigadas de la alcaldía de Iztapalapa recorren casa por casa en la colonia Valle de San Lorenzo, para encontrar a personas sospechosas de COVID y, en caso de ser así, invitarlas a realizarse una prueba rápida, en un módulo que se instaló en la zona.

Realizan una encuesta llamada tamizaje, en la ue preguntan cuántas personas viven en el domicilio, si se han realizado pruebas PCR o rápidas para detectar COVID y si alguien ha presentado algún síntoma correspondiente a la enfermedad.

En esta otra casa viven cinco familias y la pareja sentimental de la señora Luz María Cruz, tuvo COVID-19.

“Ya está mejor, se resguardó, nada más era asintomático, gracias a Dios se pudo detectar a tiempo, con los síntomas que empezó a presentar y se aisló, precisamente por eso para que no tenga contagio con la familia”, informó Luz María Cruz.

Al continuar con el recorrido, los brigadistas encontraron a la señora Sara Hernández afuera de una casa, llegó a buscar a sus familiares que viven en esta calle, porque este martes uno de sus sobrinos murió por COVID-19.

“De 52 años falleció y ahorita están haciendo los trámites para que saquen lo del crematorio y se los entreguen. Aquí vive mi sobrina y mi otra sobrina, pero ella no sale porque dice ella por teléfono que ya tiene, creo que fue portadora de COVID y no quiere salir para no contagiar a los demás”, comentó la señora Sara Hernández.