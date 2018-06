Hasta los primeros minutos de este viernes continuaron las afecciones por la lluvia de la tarde noche en el Valle de México.

Iztapalapa, delegación más afectada por lluvias en la CDMX. (Noticieros Televisa)

Una de las delegaciones más afectadas fue Iztapalapa, en el oriente de la capital, en donde cientos de personas tuvieron que caminar durante horas por la falta de transporte público.

Ya no sé ni cuánto llevó caminando. No hay taxis. Y ya no quieren ir para los Reyes, dicen que porque está inundado ya ninguno quiere ir. ¿Qué voy a hacer?”, narró Raquel Alcaraz, una de las señoras afectadas.