Iztapalapa concluye vacunación de 40-49 años; acuden varios rezagados a inmunizarse

Este fin de semana concluyó la primera etapa de vacunación contra COVID-19 de la primera dosis para las personas mayores de 40 años en la alcaldía de Iztapalapa.

La participación de la gente fue constante al acudir y aplicarse la vacuna.

“Un poco de nervios, pero bueno, sí me dio nervios, la verdad, pero no me duele nada hasta ahorita, no me dolió el brazo, nada”, Sandra, vecina de Iztapalapa.

Este sábado le correspondió a las últimas 8 letras del abecedario, así como a las personas rezagadas.

Cómo le ocurrió a Miguel Ángel, Mario y Miguel.

Vecinos de distintas colonias de Iztapalapa, pero que, por cuestiones de trabajo, no pudieron acudir en la semana, el día de su cita.

“Me tocaba el miércoles, pero como tenía un asunto, yo manejo un taxi tenía un cliente con el que ya había quedado con él y está malito y no lo puedo, no se puede mover y dije no le puedo fallar y entonces viene al otro día y me dijeron que no, que hasta el sábado”, Miguel Ángel Mata, vecino de Iztapalapa. “Salimos de viaje en el trabajo y solamente tuve una oportunidad el día de hoy, lamentablemente mi madre falleció a principios de año, imagínese lo que siento”, Mario Garrido, vecino de Iztapalapa. “No estaba aquí cuando me tocó mi dosis y apenas acabo de regresar”, Miguel Hernández, vecino de Iztapalapa.

También hubo personas mayores de 60 años, que por enfermedad no se pusieron la vacuna cuando les correspondía, pero este fin de semana lograron aplicársela sin ningún problema.

Como el caso de la señora María Antonieta Maldonado, quien por enfermedad no pudo aplicarse la primera dosis.

“Como quedaron rezagados porque no se pudieron vacunar a tiempo, porque la señora se enfermó, la señora tiene 80 años, llamaron por teléfono y les dijeron que no había ningún problema”, José Luis Rivas, amistad de María Antonieta.

También hubo casos de adultos mayores que no querían vacunarse y sus familiares los convencieron a presentarse a los módulos de vacunación, como ocurrió con Angélica y Guillermo.

“No quería yo, sí me daba como miedito, pero ya, mis hijos ya me trajeron, me tuve que venir, por mis nietos más que nada, ahora sí parezco niña chiquita me trajeron, ahorita me imagine como cuando los íbamos a dejar a la escuela, pero sí todo bien hasta ahorita”, Angélica Marlem, vecina de Iztapalapa. “Lo que pasa es que no me siento mal, pero ella tiene razón, me puede pasar algo si tienes un mal, ¿entonces pues es bueno hacerlo no? Luego también tengo muchos nietos y les puede pasar algo”, Guillermo Vidal, vecino de Iztapalapa.

A partir del martes de la próxima semana en Iztapalapa se aplicará la segunda dosis para las personas de 50 a 59 años de edad.

Con información de Mario Torres

DMGS