Iztapalapa: Balacera en barbería deja un muerto

Un hombre murió y otro más resultó herido por una balacera dentro de una barbería en la alcaldía Iztapalapa, zona oriente de la Ciudad de México.

Fue la noche del viernes sobre el Eje 6 Sur, en la colonia San Juanico Nextipac. Ahí se encontraron al menos 14 pruebas balísticas.

El hombre herido fue reconocido como trabajador de la barbería y fue llevado al hospital de Xoco, en Coyoacán. El cadáver del hombre fallecido fue llevado al Servicio Médico Forense, en calidad de desconocido.

A principios de abril, el cierre del carnaval en Santa María Aztahuacan terminó con una balacera que dejó un saldo de un muerto y 10 heridos.

El pueblo está lleno de narcotraficantes. Pasaron las ambulancias, las patrullas. Lo primero que se pensó fue: ya hubo pelea. Pero pues no sabíamos que había sido una balacera”, comentó una vecina.

-¿Es muy común que la gente en los carnavales comience los disparos?

De acuerdo con los vecinos del pueblo de Santa María Aztahuacan, los hechos ocurrieron a partir de las cuatro de la tarde del domingo 7 de abril en avenida Primavera, en el tramo entre las calles Jalisco y Naranjo.

En videos difundidos en redes sociales se ve a un grupo de hombres que discuten y luego golpean a un sujeto. El único elemento policíaco que se observa interviene sin éxito.

Otros aseguran que el enfrentamiento y los disparos se debieron a que una comparsa lanzó tiros al aire justo al lado de otra comparsa, que tomó la acción como una ofensa…

Según iba a ser un carnaval seguro, había seguridad, pero no pasó nada, cada carnaval es sinónimo de que ora sí que el típico lema del pueblo ‘Si no hay muerte no hay fiesta’, entonces, pues sí está pesado”, señaló una vecina de Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa.