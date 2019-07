Izan bandera de México en centro de detención de migrantes en EU

La policía en Denver, Colorado, investiga el hecho en que manifestantes irrumpieron en un centro de detención de inmigrantes, bajaron la bandera estadounidense y trataron de reemplazarla con una mexicana.

La protesta ocurrió el viernes por la noche en Aurora, como parte de una serie de manifestaciones en todo el país. Unas 2 mil personas asistieron al acontecimiento pero fue mayormente pacífico, dijo la policía.

Sin embargo, agregó que algunos manifestantes cruzaron un puente vehicular, haciendo que cientos de personas les siguieran. Algunos de los manifestantes bajaron las banderas que estaban ahí: la de Estados Unidos, la del estado de Colorado y la de la empresa que administra la instalación, GEO Group. Dos de las banderas fueron reemplazadas con banderines que contenían lemas antipoliciales.

Now flying outside @ICEgov detention center in Aurora – an upside down and dirty American flag, Mexican flag and one with foul language. Protestors still here. pic.twitter.com/eXdnbdBXVi

— Matt Mauro (@mattmauronews) July 13, 2019