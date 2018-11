Ivanka Trump podría asistir a toma de protesta de AMLO, según Político.mx

Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, no descartó este lunes que Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asista el 1 de diciembre a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, según el diario Político.mx

Según el diario, Ebrard fue cuestionado sobre el rumor de que Ivanka Trump asistirá a la ceremonia de cambio de mando en México y aunque admitió que no existía una confirmación oficial al respecto, sí afirmó que “todo es posible”.

De acuerdo a la agencia de noticias Notimex, Ebrard indicó que si bien Ivanka Trump está invitada a la toma de protesta de López Obrador, aún no confirma su asistencia a este acto.

Entrevistado en la oficina de transición de López Obrador, señaló que “se los puedo ratificar un poquito más tarde, porque todavía no tengo una confirmación oficial”, pero enfatizó que sí está invitada al evento del próximo 1 de diciembre.

En este sentido, explicó que se contará con una delegación de la Unión Americana, que será de las más grandes en la historia.

Detalló que se tienen más de 142 personalidades que incluyen dirigentes de organizaciones mexicano-estadounidenses y refirió que no forman parte de una delegación oficial, ya que “de Washington todavía tengo que esperar que me den las confirmaciones para que les pueda dar el número exacto, de quiénes integrarán la delegación oficial y todavía se tiene espacio para hacerlo hasta este martes por la noche”.

Puntualizó que el equipo de transición sabe que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará en Buenos Aires, Argentina, en esas fechas y manifestó que la mayoría de los visitantes que vienen para el acto se quedarán en México dos o tres días.

Agregó que entre las personas que vendrán de parte de la delegación estadounidense se cuenta con gobernadores y senadores tanto del Partido Demócrata como del Republicano, además de diputados locales; y de los invitados hubo quienes solicitaron ellos mismos asistir al acto y otros más a los que se les envió invitación.

El 13 noviembre, la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, aseguró que el propio Donald Trump asistiría a la ceremonia de investidura del presidente electo de México.

Tras asistir al informe de labores de la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, la dirigente Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky aseguró que estaba confirmada la asistencia de Donald Trump a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

Han confirmado varios presidentes de la República que vienen con personas que los acompañen entre ellos, ayer me enteré que Trump confirmó”.

¿Trump confirmó la asistencia a través de una notificación o la Embajada?, se le preguntó y respondió:

No sé a través de qué porque esto le corresponde al Ejecutivo, lo que sí sé es que ya confirmó”.

Minutos después, el vocero del gobierno de transición, Jesús Ramírez, señaló que hasta ese momento no estaba confirmada la visita del presidente Donald Trump a la toma de protesta.

Ramírez informó que “de manera oficial podemos decir que no está confirmada la visita de Donald Trump a la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”.

Sin embargo, sí esta corroborada la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

La posible presencia del mandatario estadounidense a la ceremonia de juramentación de López Obrador ha sido tema de polémica y contradicciones.

El 21 de septiembre pasado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, informó que se reunió con el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, y que existía la posibilidad de que Donald Trump pudiera asistir a la toma de protesta.

De acuerdo con Monreal, Rubin señaló ese día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseaba asistir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

“Simplemente un saludo y conversaciones informales e intenciones del presidente Trump de estar en la ceremonia de toma de Protesta del Presidente, pero no confirmadas […] Él es representante de los Republicanos aquí en México y, dejó entrever que hay las posibilidades de que pueda estar en la toma de posesión”, apuntó

No obstante, el 9 de noviembre, Marcelo Ebrard, próximo canciller en el gobierno de López Obrador, señaló que hasta ese momento no había ninguna información oficial que hiciera pensar que el presidente Trump vaya a acudir a la ceremonia de cambio de poder en México este 1 de diciembre, como se rumoró.

“No hay ninguna información, mucho menos de carácter oficial, que nos diga que va a venir el presidente Donald Trump, el que va a venir, el que está designado es el vicepresidente Pence, hasta hoy no han cambiado esto. Hasta el día de hoy no ha planteado él venir, porque tiene la reunión del G20 en Buenos Aires, entonces esa información no tiene sustento oficial, no ha estado en sus planes venir o no nos lo han comunicado al menos a México”, expuso Marcelo Ebrard.

Con información de Noticieros Televisa y Notimex

