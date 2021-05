Iván Duque retira proyecto de reforma tributaria en Colombia tras 4 días de protestas

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo que retira del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó cuatro días de protestas en el país.

Te recomendamos: Despliegan 3 mil soldados en Cali, Colombia, por protestas

La decisión del jefe de Estado ocurre luego de que las multitudinarias protestas de cuatro días contra esa iniciativa dejaran al menos cinco personas muertas aunque diferentes organizaciones sociales denuncian que son más.

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 2, 2021

Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos.

En esa dirección dijo que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

“La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó.