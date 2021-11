Italia prohibe la entrada a ciudadanos que hayan estado en 6 países africanos ante nueva variante

Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini.

I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529.

Nel frattempo massima precauzione.

