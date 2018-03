Italia permite a refugiados aprender a cocinar y hacer pan

Treinta refugiados que huyeron del hambre, la guerra y la persecución están con su primera gran oportunidad desde que llegaron a Italia en busca de asilo. Están aprendiendo a cocinar y hacer pan.

“Han sido elegidos dos tipos de profesiones que seguramente dan una rápida oportunidad de trabajo e inserción en la sociedad”, destacó Cristina Ciferri, directora de ANPA.

Osmany salió de Cuba, tiene 45 años, es el más anciano del grupo. Su sueño es volverse panadero y trabajar en Italia.

El pan sólo lleva amor. Cuando usted lo hace con amor, lo hace bien, lo hace bueno, hace que las personas lo sientan dentro”, aseguró Osmany Díaz Espinosa, cubano.

Entre los 30 alumnos sólo hay una muchacha, se llama Penda, viene de Gambia, tiene 19 años, pero se ha vuelto ya la líder del grupo.

“Soy muy afortunada, el primer día fue muy difícil, pero encontré que todos los muchachos son buenos. Tengo que mandar a todos los muchachos”, relató Penda Cámara, proveniente de Gambia.

Los alumnos están motivados y su historia pasada les hace sentir que son privilegiados.

Refugiados y emigrantes esperan en un bote de rescate en Lampedusa, Italia (Getty Images)

“Para atravesar Sahara no es fácil porque meten a gente en camiones, es peligroso, cuando caes, te dejan y se van. Puedes morir ahí, no hay nada, ni agua, ni comida, nada. Ahora me siento bien”, dijo Adame Traore, maliense.

Todos coinciden en que para volverse buenos cocineros o panaderos deberán poner lo mejor de sí mismos.

Hay que hacer buenas cosas y platillos ricos, así los clientes están contentos y tu restaurante será el mejor. Hacer felices a las personas con amabilidad, humildad y simpatía”, precisó Penda Cámara, gambiana.

Gracias a un acuerdo con la Asociación de Panaderos de Roma y su región Lacio, al final del curso los refugiados podrán hacer prácticas en diferentes panaderías y restaurantes.

Con información de Valentina Alazraki

