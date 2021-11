ISSSTE, preparado para reconvertir hospitales por cuarta ola de covid

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, aseguró ante diputados que la institución está preparada para volver a reconvertir sus hospitales, ante una eventual cuarta ola de la pandemia del covid-19.

“Al día de hoy la Secretaría de Salud nos informa que seguimos teniendo nosotros una, afortunadamente, un control en el virus, pero no omitimos la preocupación de que pueda haber efectivamente una cuarta ola. ¿Qué hay que hacer? Tiene usted razón, hay que seguir con las medidas sanitarias, estas cosas que están aquí no deben ser de adorno, efectivamente hay que ponérselas. Nosotros, como ISSSTE, estamos preparados, tenemos los 114 hospitales listos para poder volverlos a reconvertir, vamos a implementar una renovada campaña de cuidado entre los trabajadores de la salud, particularmente, para evitar que se nos vuelvan a regresar a sus casas, que no se contagien”, indicó Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE.