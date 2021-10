‘Israel no puede ser refugio de torturadores’: AMLO sobre extradición de Tomas Zerón por caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que ‘Israel no puede ser refugio de torturadores’, al hablar sobre la extradición de Tomás Zerón, exfuncionario encargado de investigar el caso Ayotzinapa y quien es acusado de torturar y manipular pruebas para crear la versión del caso conocida como la “verdad histórica“.

Te recomendamos: AMLO asegura que hay testimonios importantes para investigación del caso Ayotzinapa

“Israel no puede ser refugio de torturadores, con todo respeto, ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral, no se puede proteger a torturadores”,

López Obrador señaló que el Gobierno de Israel no ha respondido a la carta que envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, en donde explica las razones de la extradición de Tomás Zerón.

El presidente de México reiteró su voluntad para que se conozca la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. por lo que informó que dio la instrucción de que se transparentaran archivos.

“Di instrucciones que se revelara todo, que se diera a conocer todo, que no se escondiera nada para que quedara claro que no somos iguales”, expuso.

AMLO explicó porque dio la instrucción y cuál es la visión del gobierno que representa sobre los derechos humanos.

“Entonces por eso fue esta declaración de los encargados de la investigación par parte de las madres, padres, los que tienen que ver con los derechos humanos, porque se dio a conocer un documento que entregó la Secretaría de la Defensa. ¿Y por qué yo di la instrucción de que se diera a conocer? Porque se estaba manejando de que la Secretaría de la Defensa no quería entregar información y para que no quedara duda, porque no debe haber medias tintas, indefiniciones”, externó.

“Los abogados siempre recurren al debido proceso, siempre, pero yo tengo también una visión sobre el asunto, pienso que la transparencia es importante para que todos ayudemos y que no haya manipulación ni chantajes porque el gobierno que yo represento es un gobierno democrático defensor de los derechos humanos y no vamos a permitir que nos midan con la misma vara que antes se hacía a quienes no protegían los derechos humanos o violaban los derechos humanos”, recalcó.