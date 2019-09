Isabel Miranda de Wallace ofrece un millón de pesos a quienes presenten a su hijo vivo

A quienes afirman que su hijo está vivo, la activista Isabel Miranda de Wallace los retó a presentar con vida a Hugo Alberto Wallace Miranda y a cambio ofreció donar un millón de pesos a una institución de beneficencia pública.

Te recomendamos: Video: Entrevista completa con Isabel Miranda de Wallace en Estrictamente Personal

En un video de 1.26 minutos difundido en redes sociales, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro llamó a estas personas a presentar, en un plazo de 30 días a partir de hoy, a su hijo vivo, y en caso contrario exigió se retracten y hagan una disculpa pública “a la memoria de mi hijo y a nuestra familia”.

La activista aseguró que luego de la desaparición de Hugo Alberto el 11 de julio de 2005, sigue “encadenada a la perversidad no únicamente de los delincuentes y sus familiares, sino de quienes los defienden públicamente”.

Por mi parte, sostuvo, “me comprometo a donar un millón de pesos a una institución de beneficencia pública que designe la persona que presente a mi hijo vivo, aunque la vida de hijo o de cualquier otra persona no tiene precio.

Isabel Miranda de Wallace solicitó, por escrito en oficialía de partes de Palacio Nacional, una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reclama su derecho de réplica para hablar del caso del secuestro y muerte de su hijo, Hugo Alberto Wallace Mirandaocurrido en 2005, luego de que el viernes 29 de marzo en la conferencia matutina del presidente, se le dio el micrófono a una mujer que se identificó como periodista de un portal independiente, llamada Guadalupe Lizarraga, quien aseguró que el caso del secuestro y muerte de Gualberto Wallace, es un caso fabricado.

Isabel Miranda de Wallace, dijo:

En la mañanera de la semana pasada, en una de las mañaneras una de las defensoras de Brenda Quevedo Cruz vino a decir ante el Presidente de la República, que estaban de manera arbitraria Brenda Quevedo Cruz y seis personas más, cosa que me parece una tontería, y yo no le hubiera prestado atención si esto no lo dice ante el Presidente de la República hoy yo estoy pidiendo una audiencia con el presidente precisamente para que escuche la voz de las víctimas, no únicamente la voz de los victimarios”.