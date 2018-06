Irán recomienda a Corea del Norte no confiar en Trump

Irán aconsejó el martes al líder norcoreano Kim Jong-un que no confíe en el presidente estadounidense Donald Trump, señalando que podría cancelar el acuerdo de desnuclearización en cuestión de horas. Teherán citó su propia experiencia al dar ese consejo a Kim Jong-un, un mes después de que Washington se retirara de un acuerdo similar con Irán.

Donald Trump y Kim dieron su palabra el martes durante una cumbre en Singapur, de trabajar hacia la completa desnuclearización de la Península Coreana, mientras Washington se comprometió a proporcionar garantías de seguridad a su antiguo enemigo.

No sabemos con qué tipo de persona está negociando el líder norcoreano. No está claro que no pueda cancelar el acuerdo antes de regresar a casa”, dijo el portavoz del gobierno iraní, Mohammad Bagher Nobakht, citado por la agencia IRNA.

Nobakht cuestionó la credibilidad de Trump. “Este hombre no representa al pueblo estadounidense y seguramente se distanciarán de él en las próximas elecciones”, dijo.

Además de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, Donald Trump repudió el sábado un comunicado conjunto emitido por los líderes del Grupo de los Siete, apenas unas horas después de haber abandonado la cumbre del bloque para acudir a la cita con Kim Jong-un.

Trump ha dicho que estaría dispuesto a lanzar un nuevo pacto nuclear con Teherán y que el acuerdo negociado durante el gobierno de su predecesor Barack Obama no había abordado el programa de misiles balísticos de Irán.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también aconsejó a los líderes norcoreanos el lunes que “ejerzan una completa vigilancia” en sus negociaciones con Estados Unidos.

“No somos optimistas sobre estas conversaciones (…) Estados Unidos, especialmente Trump, ha socavado los acuerdos internacionales y se ha retirado unilateralmente de ellos”, dijo Bahram Qasemi.

Con información de Reuters

MLV