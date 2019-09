Padre de inmolada iraní niega que haya sido condenada por colarse en estadio

El padre de la joven inmolada y fallecida iraní Sahar Jodayarí desmintió que su hija haya sido condenada a alguna pena por colarse vestida de hombre en un estadio para ver un partido, y el Poder Judicial expresó su agradecimiento al padre por desmentir que la inmolación se haya debido a una sentencia.

“No ha sido un conflicto con un agente”, dice en respuesta a otra pregunta escrita sobre si su juicio ha sido por su presencia en el estadio o un conflicto con un agente.

No, no ha sido víctima”, “No, no, no le emitieron pena”, “Nos entregaron el cadáver y nos dijeron: ‘Llévenla y entiérrenla donde quieran”, son otras frases que dice el padre en el audio.