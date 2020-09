IPN elabora tinta indeleble para las elecciones de 2021

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), trabajan en la ruta técnica para la elaboración de una tinta indeleble que será utilizada en el Proceso Electoral Federal del 2021; el acuerdo es la producción de alrededor de 336 mil aplicadores, informó Filiberto Vázquez Dávila, responsable de la planta de producción del Politécnico.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha manifestado que el Gobierno de México reconoce el aporte científico y tecnológico de las Instituciones de Educación Superior, para superar por un lado la emergencia sanitaria y por otro, contribuir al desarrollo económico y social de la sociedad mexicana.

Por su parte, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha sostenido que la Educación 4.0 representa la oportunidad de reinventarse y alcanzar la excelencia educativa, por ello el Politécnico ha acelerado su transformación, con la finalidad de formar cuadros profesionales altamente calificados, para un México más justo, incluyente y democrático.

El ingeniero Bioquímico del IPN, Filiberto Vázquez Dávila, manifestó que para esta importante encomienda, a principios de 2021 se realizará la adquisición de los insumos necesarios para la elaboración del líquido pigmentador y se definirá la fecha para el inicio de la producción a efecto de cumplir con los requerimientos de las autoridades electorales.

Subrayó que los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque la fórmula del líquido indeleble es más efectiva que el desinfectante para los microorganismos (virus y bacterias) y dejó en claro que el pigmentador indeleble no es transmisor de coronavirus SARS-CoV-2 y no conlleva riesgos sanitarios. Por otra parte, informó que en los próximos días se definirá con el INE la presentación que podría ser un plumón, roll on u otro tipo de envase.

El catedrático de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) detalló que para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 se le incorporarán nuevos candados a la fórmula del líquido pigmentador a fin de que no pueda ser falsificada y cumpla con su principal función, que la gente vote solamente en una ocasión durante la jornada electoral.

Dijo que para la elección que se celebrará este año en Coahuila, el IPN elaboró el líquido indeleble para alrededor de 7 mil 900 aplicadores tipo plumón con 15 mililitros cada uno y recordó que han pasado 24 años desde que el IPN desarrolló el líquido indeleble para el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y desde entonces ha sido utilizado para proceso en México, varias naciones de Centroamérica y el Caribe.

Finalmente, Filiberto Vázquez sostuvo que el pigmentador del IPN es un elemento que ha contribuido a la defensa de la democracia por su alta efectividad.

Con información del IPN

LSH