Inviable, operación del nuevo aeropuerto en la base de Santa Lucía: Eduardo Sánchez

El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, se refirió a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que, de ganar las elecciones, trasladaría la construcción del Nuevo Aeropuerto, de Texcoco a Santa Lucía.

“La determinación del aeropuerto, del lugar en el que se está llevando a cabo y de la conveniencia de hacerlo ahí, no fue desde luego, una decisión tomada por el Gobierno de la República, tomada como una ocurrencia, al contrario, la consultora internacional más importante en materia aeronáutica, ratifica la enorme conveniencia de que sea ahí y justamente ahí es donde se desarrolla el aeropuerto, y también ha determinado que es absolutamente inviable -desde el punto de vista técnico- la propuesta que tiene que ver con que opere el actual aeropuerto de la Ciudad de México junto con donde hoy es la base militar de Santa Lucía y esto por una simple razón: que no pueden operar al mismo tiempo, de hecho hoy las operaciones aeronáuticas que se llevan a cabo en Santa Lucía pueden hacerse en tanto el aeropuerto no tenga operaciones aéreas, de manera que ésta es una propuesta que los mismos expertos, a nivel internacional, califican como inviable”, indicó Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República.

Eduardo Sánchez, también respondió a la intención de López Obrador de echar atrás las reformas estructurales, las cuales aseguró, no se pueden deshacer por decreto presidencial.

“Para que un cambio constitucional se pueda dar, es preciso que ocurren varias cosas, la primera: que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores -por mayoría de dos terceras partes- las aprueben y posteriormente que la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, los congresos estatales también los aprueben. Eso supone la participación de cuando menos 17 de los estados, de los congresos estatales, para que puedan aprobar una Reforma Constitucional, de manera de que estas reformas no se obtuvieron por decreto y tampoco es posible deshacernos por decreto”, señaló Eduardo Sánchez.

Fue cuestionado sobre si hay preocupación por la posible injerencia de Facebook en el proceso electoral de México, luego de revelarse que la red social no cuidó la privacidad de datos personales de 50 millones de usuarios en el mundo, que fueron obtenidos por la Consultora Cambridge Analytica para influir en las elecciones de Estados Unidos en 2016.

“Del tema de Facebook y esta compañía, no tengo información que pudiera actualizar en este momento, en cuanto la hubiera, la entidad del Gobierno de la República que le corresponde, lo hará con mucho gusto”, agregó Eduardo Sánchez.

Así lo dijo en conferencia de prensa conjunta en Los Pinos, en la cual se dieron a conocer detalles sobre los programas que atienden a las poblaciones indígenas de México.

Roberto Serrano Altamirano, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informó que se trabaja en cuatro ejes de acción:

-Proyectos Productivos

-Apoyo a la Educación Indígena

-Programa de Derechos Indígenas

-Infraestructura Indígena.

Con información de Farah Reachi.

LLH