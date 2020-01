INVI, corrupción desde hace 21 años en la CDMX

En febrero de 1988, José Luis Hernández, compró un predio de dos mil 490 metros cuadrados, ubicado en el lote número 12, manzana 60, de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Te recomendamos: Fiscalía de CDMX pide a Interpol ficha roja para buscar a Raymundo Collins

No me han dado un centavo, vinieron, lo invadieron, metieron maquinaria, empezaron a construir, bum, bum, bum, cuando me invadió era Raymundo Collins, porque él era el cabeza grande de todo el INVI”, aseguró José Luis Hernández Pérez, víctima de despojo del Instituto de Vivienda de la CDMX.