Investigan a Sylvester Stallone por supuesto ataque sexual en California

Fiscales de Los Ángeles, California, dijeron este miércoles que su equipo de delitos sexuales está revisando un caso contra el protagonista de ‘Rocky’, Sylvester Stallone.

El portavoz de la oficina del fiscal de Distrito de Los Ángeles, Greg Risling, no entregó detalles, pero dijo que el caso fue presentado por la Policía de la ciudad de Santa Mónica.

Representantes de Stallone, de 71 años, no respondieron inmediatamente a un llamado para solicitar comentarios.

El abogado de Stallone, Martin Singer, dijo en diciembre que una mujer “presentó una denuncia policial alegando que sufrió una violación hace 27 años”.

“Mi cliente rechaza categóricamente esa denuncia”, dijo Singer en un comunicado en ese entonces.

La Policía de Santa Mónica dijo en diciembre que estaba investigando una denuncia que fue presentada en noviembre de 2017 sobre una presunta conducta sexual indebida por parte del actor en la década de 1990.

Stallone saltó a la fama en 1976 al interpretar al boxeador Rocky Balboa en una película que ganó el premio Oscar y se convirtió en una de las mayores estrellas de acción de Hollywood con las franquicias de ‘Rambo’ y ‘Rocky’.

Entre otras de sus cintas más populares se encuentran: The Expendables (2010-2014), Asesinos (1995), Judge Dredd (1995), El especialista (1994), Demolition Man (1993), Cliffhanger (1993), Lock Up (1989), Tango y Cash (1989), Over the Top (1987) y Cobra (1986).

A lo largo de su carrera, Stallone ha explotado el arquetipo varonil de tipo duro.

En 1974 se casó con la actriz Sasha Czack. Se divorciaron en 1985, año en el que contrajo matrimonio con la actriz danesa Brigitte Nielsen de quien años después también se separaría.

California tiene un estatuto de limitaciones sexuales complejo para la persecución de abusos sexuales, pero generalmente deben procesarse dentro de 10 años.

Con información de Reuters

MAP