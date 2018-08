Investigan sitio similar a Zona Divas

Autoridades de la Ciudad de México investigan la operación de laboutique.vip, un sitio similar al de Zona Divas, presuntamente creado por los mismos administradores, donde se detectó presunta trata de personas.

Un exagente judicial en la Ciudad de México y también exintegrante de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) fue acusado de ser uno de los enganchadores de mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente, por medio del portal Zona Divas.

Julio César, de 41 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Federal en la delegación Gustavo A. Madero.

Según las autoridades, el imputado aprovechaba la situación vulnerable de las víctimas y bajo engaños trasladó al menos a ocho chicas a la Ciudad de México, para que trabajaran en una supuesta agencia de modelaje, pero las anunciaba en Zona Divas, para que se prostituyeran.

Juana Camila Bautista, fiscal para Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), señaló que las víctimas “eran obligadas a prostituirse y el inculpado se quedaba con la mitad del dinero obtenido por cada sexo servicio, bajo el argumento de que era el dueño de la agencia en la que las anunciaba en Internet”.

La funcionaria detalló que “del dinero obtenido debían pagarle el boleto de avión, el hospedaje, ya que alquilaba la habitación de un hotel en la colonia Ciudad de los Deportes”.

Alejandra, una joven venezolana de 19 años de edad, estuvo sometida varios meses al grupo de tratantes de Zona Divas, en un departamento de la colonia Escandón.

Me amenazaron y pues tuve que tomarme las fotos. Me toman las fotos desnuda y en ropa de lencería me llevan a la notaría me piden mi pasaporte… y me dicen aquí me puedes firmar. Y yo le digo, pero qué voy a firmar y me dice no, eso no lo puedes leer, firma rapidito… Era el contrato de la página de Zona Divas para que me publicara por ahí… Ese mismo día que me publican me sale un servicio con un señor, era de migración”, relató Alejandra.