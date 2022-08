Investigan si asesinato del periodista Fredid Román está ligado con ejecución de su hijo por extorsionadores

La Fiscalía de Guerrero informó que existen varias líneas de investigación en torno al homicidio del periodista Fredid Román Román, dueño y editor del periódico “La Realidad”, asesinado el lunes en Chilpancingo.

Una de ellas podría estar relacionada con el asesinato de su hijo Vladimir, ocurrido en julio pasado, quien al parecer se dedicaba a la venta y distribución de pollo en Chilpancingo, pero tampoco se descarta su labor periodística.

“¿Se hablaba de que este crimen del compañero es derivado del asesinato de su hijo ocurrido hace un mes allá en El Ocotito? R.- No. Esa es una línea de investigación. Hasta ahorita ninguna teoría, ninguna hipótesis, está confirmada. Esa es una simple línea de investigación que tendrá que agotarse… ¿La distribución del pollo también podría ser otra de las líneas, tomando en cuenta lo de su hijo? R.- En el caso de nuestro compañero Fredid, hasta el momento no la tenemos todavía muy bien identificada. Estamos por otras líneas que obviamente no se pueden revelar a detalle precisamente para no entorpecer la investigación”, dijo Ramón Celaya Gamboa, vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía de Justicia de Guerrero.