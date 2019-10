Investigan robo de dos menores a manos de un par de payasos en Iztapalapa

Dos menores de edad desaparecieron este sábado en Iztapalapa. Sus familiares sospechan de los payasos de una fiesta a la que habían acudido.

Las dos menores de edad, una de 14 y otra de 16 años, desaparecieron la noche del pasado sábado 28 de septiembre tras asistir a un bautizo en una casa de la alcaldía Iztapalapa.

Familiares denunciaron ante la Fiscalía Anti Secuestro de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que Olga Naomi y Kelly Tamara, fueron presuntamente sustraídas por dos payasos que realizaron un show en la fiesta.

No sabemos si en ese momento ellos las contactaron a ellas o ellas a ellos, no sabemos. Los payasos en su Facebook suben una transmisión en vivo a las 10:30 de la noche, su mamá de la niña y yo ya reconocimos las voces, dicen vamos bien sobrina y ellas, no se el otro, como que murmura y ellas se empiezan a reír, no sabemos que es lo que hacen para que ellas se empiecen a reír, van en el auto porque en el video se ve el tablero, no sé si las hayan drogado, no sé”, dijo Jenny Itzel Lara García, madre de desaparecida.