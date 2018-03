Feminicidios de escorts tienen similitudes y mantienen patrón de ruta

En un año, al menos cinco escorts han sido asesinadas en la Ciudad de México y la zona metropolitana.

No me puedo levantar de la cama, no me he levantado, no he comido nada, no he orinado, nada, nada”, dijo Kenni Mireya Finol, víctima de feminicidio, en un video en el que apareció golpeada y denunció a su agresor.